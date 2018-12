Клоп назова кои са "най-добрите" новини за Ливърпул и целите пред тима

Мениджърът на Ливърпул Юрген Клоп определи напредъка във възстановяването на халфа Алекс Окслейд-Чембърлейн от контузията му в коляното като най-добрите новини за тима. Както е известно, англичанинът получи тежката травма през април и оттогава насам се лекува.

"Това са най-добрите новини. Той започна да излиза на терена и от първата крачка изглеждаше напълно нормален. Понякога, когато играч се върне от контузия и започне да бяга, не е това, на което се надяваш. При Окс от първата стъпка си изглеждаше като Окс и това беше много приятно. След това трябваше да чакаме за реакцията му, но нямаше такава, което е още по-приятно. Няма напрежение върху него, но изглежда, че ще тренира нормално, може би, в края на февруари или март, не съм сигурен. Така че това ни дава надежди, че ще се върне още този сезон", сподели германецът на пресконференцията си преди домакинския сблъсък с Арсенал.

Наставникът говори и за самия двубой. "Те са силни и добри с топката, много са подвижни, контраатаките им са подлудяващо бързи. Имат страховито дуо в атака в лицето на Александре Лаказет и Пиер-Емерик Обамеянг. Креативни са отзад, бързи са по крилата, имат мощ чрез Алекс Иуоби и всичко останало. Това е просто много добър тим. За това се готвим, защото неотдавна, през ноември, играхме срещу тях и използвахме мача като анализ, който ни даде много важна информация. Въпреки това, ще бъде трудно."

