Не Юнайтед, а Реал е заплахата за Почетино, смятат в Тотнъм

Мениджърът на Тотнъм Маурисио Почетино е сочен за един от големите фаворити за нов наставник на Манчестър Юнайтед, но от настоящия му тим се притесняват повече от възможността Реал Мадрид да го отмъкне, пише английският "Телеграф".

Въпреки че от "Олд Трафорд" са готови да платят рекордна компенсация в размер на 40 млн. паунда, за да привлекат аржентинеца, според изданието той ще бъде раздвоен дали веднага да се присъедини към основен конкурент. Интересът на Юнайтед към Почетино може да накара Реал да се активизира и също да започне офанзива за неговия подпис. Специалистът веднъж вече отказа на мадридчани след уволнението на Юлен Лопетеги, но се смята, че трудно ще им отреже мераците за втори път.

Tottenham fear Real Madrid have better chance of poaching Mauricio Pochettino than Man United https://t.co/fugxEYkd0v pic.twitter.com/L4ivEBuieB