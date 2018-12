Яп Стам е новият треньор на Цволе

Бившият защитник на Манчестър Юнайтед, Лацио и Милан Яп Стам бе назначен за старши треньор на Цволе. 46-годишният холандец се завръща в клуба, в който започна професионалната си кариера през 1992 година.

PEC Zwolle will today unveil Jaap Stam as their new head coach. pic.twitter.com/J5RSk2kw1k