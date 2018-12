Петра Влхова спечели гигантския слалом в Земеринг

Словачката Петра Влхова постигна първа победа в кариерата си в гигантския слалом при жените, след като триумфира в състезанието от Световната купа в австрийския курорт Земеринг.

Влхова показа много стабилно каране и в двата манша, като въпреки третото си място след първия успя да се възползва от грешките на основните си конкурентки - американката Микаела Шифрин и австрийката Щефани Брюнер, които заемаха челните две места след първите спускания, за да постигне петата си победа в състезанията от Световната купа.

Влхова постигна общо време от 2:04.72 минути, а на 0.45 секунди зад нея на втора позиция завърши Виктория Ребенсбург. Германката намери място на подиума, след като даде най-добро във втория манш, а трета в днешното състезание завърши французойката Теса Уорли, която бе по-бавно от Влхова с шест десети от секундата.

Innsbruck 2012 Winter Youth Olympic Games slalom champion, Petra Vlhova , just won her fifth career world cup race at Semmering .@fisalpine pic.twitter.com/WFX3moGPJs