Бокс Кубрат Пулев ще се бие срещу Антъни Джошуа, но едва ли преди 2020 година 28 декември 2018 | 15:53 - Обновена



Причината е, че американецът договаря реванш с Тайсън Фюри, с когото се би в началото на декември, а битката между тях завърши наравно. Новият двубой между двамата се очертава да е в края на април догодина, което автоматично отмества евентуален мач на победителя с Джошуа за 2020 г.

The Sun, който поддържа близки отношения с промоутъра на AJ - Еди Хърн, е категоричен, че преди да се състои мач между него и Уайлдър или Фюри, той ще изиграе три други двубоя. И третият от тях ще е срещу българската звезда на професионалния ринг



Всъщност, Джошуа ще използва времето, докато се договори мач с Уайлдър или Фюри, да направи трите задължителни защити на поясите си във версиите IBF, WBА и WBO. Първият му съперник ще бъде Дилиън Уайт на 13 април на "Уембли", като датата и мястото вече са запазени.



Самият Джошуа се надяваше на тази дата да се бие с Уайлдър, но няма как заради равенството му с Фюри. Затова ще пристъпи към резервния вариант с Уайт, който нокаутира Дерек Чисора само преди няколко дни и е задължителен претендент във версия WBO.



След това ще проведе мача с Джарел Милър за защита на титлата си в WBA в края на 2019 г., като се очаква това да е американският дебют на Джошуа, по всяка вероятност в Лас Вегас. И след това, последен на опашката, идва и мачът с Пулев, който е задължителен претендент на титлата в IBF и такъв мач се очаква да се проведе в първите месеци на 2020 г.



