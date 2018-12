Сари губи търпение към увъртащия Азар

Звездата на Челси Еден Азар, чийто договор изтича след година и половина, нееднократно призна, че би искал да премине в Реал Мадрид. След победата над Уотфорд с 2:1 в сряда белгиецът заяви, че иска да изчака края на сезона, за да реши бъдещето си, но наставникът на лондончани Маурицио Сари не е слонен да чака.

"Ако искаме да планираме бъдещето, трябва да разрешим този проблем. Не знам какво мисли той, но смятам, че е време да реши. Нямам властта да говоря с него за бъдещето му. Аз съм треньорът и искам да обсъждам с него единствено позицията му на терена. Не съм изненадан от резултатността му. Бях много уверен, защото той е страхотен играч, един от най-важните в историята на Челси. Така че бях напълно сигурен, че може да вкарва още.

