Доминик Парис спечели за втора поредна година спускането в Бормио

Италианецът Доминик Парис спечели за трети път в кариерата си спускането от Световната купа по ски алпийски дисциплини на легендарната писта "Стелвио" в италианския зимен курорт Бормио. Италианецът измина премина заледеното трасе с дължина 3270 метра за 1:55.21 минути.

Така той записа 10-а победа в кариерата си за Световната купа и трета в Бормио след 2012 и 2017 година. По при победи на "Стелвио" имат австрийските легенди Херман Майер и Михаел Валхофер. Втори на 36 стотни от секундата остана друг италианец - Кристоф Инерхофер, а трети на 52 стотни завърши световният шампион в дисциплината Беат Фойц от Швейцария. "В Бормио пистата е особена, но ми харесва. Бях малко по-агресивен в началото, но се представих добре и в долните сектори", каза Парис пред ARD.

