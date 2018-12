Гендузи: Винаги съм искал да играя в Арсенал, можем да победим Ливърпул

Едно от откритията на сезона в Арсенал Матео Гендузи говори пред "Скай Спортс" за любовта си към отбора, адаптирането му след трансфера, предстоящия сблъсък с Ливърпул, сезона досега и голмайстора на "артилеристите" Пиер-Емерик Обамеянг.

За любовта към Арсенал

Винаги съм искал да играя тук. Този клуб ми беше в сърцето, когато бях във Франция, беше един от любимите ми. Гледах много Арсенал, защото имаха доста френски футболисти. Бях прекалено малък, когато Тиери Анри и Патрик Виейра играха, така че наваксах с гледане на видеа. Те винаги са били вдъхновение за мен. Това е клуб, който обичам още от дете, и винаги съм искал да дойда тук и да постигна велики неща с Арсенал, както и да сбъдна мечтите си. След като съм тук, искам да направя това. Искам да печеля трофеи, това е най-важното нещо за мен.

За адаптацията

Въпреки че сякаш нямах време да се адаптирам, аз успях. Решаваща беше предсезонната подготовка в Сингапур, където играхме контроли и аз можех да покажа моите качества на треньорите и съотборниците ми. Това беше много ценно, защото когато се върнахме, беше много по-лесно да се адаптирам към тима и треньорите. Всички ми помогнаха да се интегрирам и да бъда част от клуба, а също и да играя без напрежение, каквото обичам да правя. Тъй като стартирах и играх добре още от началото, това помогна на мен и увереността ми за следващите мачове.

За мача с Ливърпул

Ливърпул са много солидни в защита, но аз имам голяма увереност в съотборниците и треньорите ми, така че знам, че можем да спечелим. Имаме оръжията да победим. Ще бъде трудно, но всяка среща е такава. Заложени са три точки и аз силно вярвам, че ще ги вземем. Много съм уверен, че ще отидем и ще запишем победа.

За сезона досега

Беше много добра първа половина на сезона. Имахме дълга серия без загуби, през която играхме наистина добре, и завършихме първи в групата си в Лига Европа. Все още сме много близо до отборите преди нас. Чувстваме, че това беше задоволителен полусезон, но знаем, че втората част от кампанията ще бъде още по-важна. Настроени сме позитивно за нея и за това,което можем да постигнем.

