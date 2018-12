Англия Защитата на Ливърпул изравни рекорд на Челси 28 декември 2018 | 13:20 - Обновена 0 0 0 0 0 Измина първата половина на сезона в Англия, а от Ливърпул могат да се похвалят с изключително постижение. Тимът е допуснал едва 7 гола в 19-те си шампионатни мача през тази кампания, което е изравнен рекорд в историята на Висшата лига. Другият подобен случай е от сезон 2008/09, когато Челси също има 7 гола във вратата си след първия полусезон. За седми път даден отбор е допуснал неповече от 10 попадения за 19 кръга във Висшата лига. Досега това бяха постигали само Манчестър Юнайтед (2006, 2007, 2008) и Челси (2004, 2005, 2008). Само веднъж досега въпросният тим не е ставал шампион - Челси, когато записва рекорда през 2008/09. Тогава титлата спечели Юнайтед, който имаше 10 получени гола в същия брой мачове. Only seven teams have conceded 10 goals or fewer after the first 19 games of a Premier League season:



Chelsea (2008) the only team that did not go on to win the title… so far. pic.twitter.com/qySDnF02Qy — Squawka Football (@Squawka) December 28, 2018 Също така, за първи път от 2-ри ноември 2002 г. Ливърпул води в класирането с поне 6 точки разлика пред втория, който в този случай е Тотнъм, а дистанцията помежду им е именно 6 пункта. 6 - This will be the first time since 2nd November 2002 that Liverpool will end the day 6+ points clear at the top of the Premier League table. Leaders. pic.twitter.com/IpehKPYISf — OptaJoe (@OptaJoe) December 26, 2018

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол"

