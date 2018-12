Солскяер: Мога да дам насоки на Лукаку и Санчес, но от тях зависи да грабнат шанса си

Новият мениджър на Манчестър Юнайтед Оле Гунар Солксяер даде поредната си пресконференция, която е трета поред откакто пое поста временно до края на сезона. “Червените дяволи” се изправят в неделя от 18:30 срещу Борнемут на “Олд Трафорд”. Норвежецът коментира предстоящото завръщане на терена на Ромелу Лукаку и Алексис Санчес, които не взеха участие в първите два мача на тима под негово ръководство, а Юнайтед записа две победи и вкараха осем гола.

“Аз съм тук да ги поведа по пътеката, но е тяхна работа да покажат необходимото на терена. Не аз, а те са на игрището и от тях зависи да играят на ниво. Мога да им дам определени наставления, определени съвети, но в крайна сметка, когато са на терена, всичко зависи от тях. Пол Погба вече го направи и не мога да се съглася, че зависеше от мен. Той го направи.

