Ниеми заменя Кери Прайс на вратата на Монреал

Вратарят на Монреал Канейдиънс Кери Прайс ще пропусне поне три мача заради травма в крака, съобщиха от клуба от Националната хокейна лига. Това означава, че "канадците" ще трябва да се справят без него в предстоящите гостувания на Флорида в петък, на Тампа Бей в събота и на Далас в понеделник. В негово отсъствие под рамката на вратата ще застане финландецът Анти Ниеми, който през този сезон има изиграни 8 мача с 4 победи и 4 загуби в тях.

