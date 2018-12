Това се очертава да е най-головият сезон в историята на Висшата лига

След преполовяването на сезона в Премиър лийг се наблюдава положителна тенденция да падат много голове в мачовете от английския елит. Така настоящата кампания може да се окаже най-резултатната в историята на Висшата лига, откакто тя е сформирана през 1992/93.

Досега са се изиграли 190 двубоя през сезона, в които са отбелязани 542 попадения или средно по 2,85 на среща. Така средната резултатност за момента надминава тази на досегашния лидер в това отношение - кампания 2011/12, в която паднаха 1066 гола или по 2,81 на мач. Следват 2016/17, 2010/11 и 2012/13, които са с по 2,80 попадения на двубой.

We’re on track for the highest scoring Premier League season ever pic.twitter.com/3nYvQU5QD8

Най-головата среща досега през сезона е победата с 6:2 на Тотнъм при гостуването на Евертън в 18-ия кръг. Действащият шампион Манчестър Сити пък на два пъти постигна успех с 6:1 - срещу Хъдърсфийлд и Саутхамптън, като "гражданите" допринасят най-много за високата резултатност с 51 отбелязани гола. При играчите с най-голяма заслуга е нападателят на Арсенал Пиер-Емерик Обамеянг с 13 попадения, следван от звездите на Ливърпул и Тотнъм - Мохамед Салах и Хари Кейн, които са с по 12. Фулъм има най-много допуснати гола - 43, а от всичките 190 мача едва 13 от тях са завършили 0:0.

190 games played

542 goals scored

Just 13 0-0s

3 managers sacked

Liverpool on top 1



We’re exactly halfway through the 2018/19 Premier League pic.twitter.com/NK6O3z4FTi