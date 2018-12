Питсбърг подписа с основен нападател

Питсбърг продължи договора на Джейк Гюнцел, съобщиха от американския хокеен тим, който спечели две от последните три купи "Стенли" в НХЛ. Нападателят ще остане още пет години при "пингвините" и ще получи 30 милиона долара за този период, като новото споразумение ще влезе в сила от началото на следващия сезон.

"Джейк си извоюва ключова позиция в нашия отбор още в самото начало на престоя си тук и най-вече по време на плейофите през 2017-а. Той е основен играч и ние се радваме, че ще го задържим още дълго време", каза вицепрезидентът на отбора Джим Ръдърфорд.

The Penguins have re-signed forward Jake Guentzel to a five-year, $30 million contract extension. The deal begins with the 2019.20 season.



Rutherford on @jakenbake20: “He has become a core player on the team.”



