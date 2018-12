Питсбърг надви Детройт, но продължава да изостава в гонитбата с Вашингтон

Ти Джей Оши вкара 11-ия си гол за сезона и Джон Карлсън гарантира победата на Вашингтон с 3:1 срещу Каролина на празна мрежа. Чандлър Стивънсън пък вкара за втори път в последните три мача за Кепиталс, които излязоха като победители за 15-и път в последните си 18 двубоя. По този начин Вашингтон запази петте точки преднина срещу Питсбърг в Столичната дивизия, в която Ню Джърси е на дъното.

"Пингвините" надвиха с 5:2 Детройт, след като Фил Кесел вкара два гола при числено предимство и Дерик Брасар добави още две шайби за успеха. Последният гол бе дело на Патрик Хорнквист, а Сидни Кросби и Евгени Малкин завършиха мача с по две асистенции.

