Зимни спортове Ню Джърси с изненадваща победа над Бостън 28 декември 2018 | 11:05

Макензи Блекууд спаси 40 удара за първата си победа в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), а Блейк Колман вкара два гола за успеха на Ню Джърси с 5:2 срещу Бостън. Стражът на "девилс" направи това в едва втория си старт при професионалистите, като най-силна за него бе втората част с отразени 18 от 19 шайби. So a goalie, forward, and defenseman walk into an ice rink... pic.twitter.com/b95LfcZJoG — New Jersey Devils (@NJDevils) December 28, 2018 Деймън Сивърсън се разписа 25 секунди след началото на мача и Кайл Палмери вкара 19-ия си гол за сезона за Ню Джърси, който спечели едва за четвърти път като гост. Нико Хиршиър пък записа гол и асистенция, а Анди Грийн завърши с две ключови подавания при първата победа на "дяволите" в Бостън за последните пет години. Патрис Бержерон и Крис Уагнър се разписаха за Бостън, докато Ярослав Халак спаси 28 удара.

