Кметът на Милано също осъди поведението на феновете на Интер

Кметът на Милано Джузепе Сала подкрепи решението на Дисциплинарната комисия към Италианската футболна федерация Интер да бъде наказан с две домакинства пред затворени врата заради расистките обиди на феновете на тима към защитника на Наполи Калиду Кулибали.

"Ще свикаме среща с Интер и Милан, за да избегнем повтарянето на тези проблеми. Съгласен съм със затварянето на стадиона. Разбирам, че трябва да се отправи послание, но не знам как да се измерят тези неща. Смятам обаче, че такова послание е правилното нещо. Трябва ли шампионатът да бъде спрян? Не мисля, тъй като погледнато обективно при такива събития има и много хора, които отиват на стадиона с позитивно отношение. Така че мисля, че не трябва да спираме първенството.

Milan mayor Giuseppe Sala has backed the decision to force Inter to play two league games behind closed doors.



Read more: https://t.co/V25Xm4mHTz