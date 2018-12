Нацукава се закани да задмине Конър Макгрегър

Японският кикбоксьор Теншин Нацукава се закани да се представи по добре от Конър Макгрегър в предстоящия демонстративен двубой срещу Флойд Мейуедър. Битката ще се проведе на 31 декември в Саитама. В срещата няма да има победител. Двамата бойци ще направят три рунда в категория до 66,7 кг. Това е с 10 кг повече, отколкото предишния мач на Нацукава.

#Mayweather has been criticized for his decision in choosing to face a 20-yr-old kickboxer rather than the more established boxing names looking to get at his unbeaten 50-0 record #Boxing