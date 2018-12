ЦСКА Джони Велинов: Десподов е следващият Стоичков 28 декември 2018 | 02:07 0 0 0 0 0

View this post on Instagram A post shared by Kiril Despodov (@despodov19) on Nov 5, 2018 at 4:49am PST “Има трима футболисти, които заслужават тази награда, но тя е само една. Един от тях, разбира се, е Кирил Десподов. Според мен това момче е следващият Христо Стоичков. Макар все още да е доста млад, играе добре и е с прекрасни качества. За Георги Петков също мога да кажа само хубави неща. Нормално е да съм по-пристрастен към вратарите. На тези години, на които е той, да играеш на такова ниво не е никак лесно. Тодор Неделев също заслужава тази награ. Оттук нататък всичко зависи от журналистите, които трябва да решат кой е най-достоен. Десподов рано или късно ще отиде в чужбина, но аз мисля, че все още има какво да даде и няма да е лошо да остане в нашия отбор още малко”, казва Велинов. Легендарният бивш вратар на ЦСКА Георги Велинов даде изключително висока оценка на качествата на младия Кирил Десподов. Според Джони офанзивният футболист притежава всички качества да се превърне в следващия Христо Стоичков. Смелото твърдение Велинов отправя в интервю пред “Меридиан Мач”. Той е попитан кой заслужава най-много приза за Футболист на годината у нас.

