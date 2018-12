Тенис Лейтън Хюит се пуска на двойки в Бризбън 27 декември 2018 | 19:11 0 0 0 0 0



37-годишният Хюит се отказа от тениса преди около две години. След това обаче се оказа, че му липсва и той игра в няколко турнири на двойки, като дори участва на Откритото първенство на Австралия през миналия сезон, а там заедно със Сам Грот достигнаха до четвъртфиналите.



Лейтън е ментор на Де Минор, който направи отличен сезон. 19-годишният талант игра два финала, стигна до третия кръг на "Уимбълдън" и US Open и се изкачи до 31-во място в световната ранглиста.

Lleyton Hewitt will come out of retirement to play doubles with Alex de Minaur at the Brisbane International!



Lleyton Hewitt will come out of retirement to play doubles with Alex de Minaur at the Brisbane International!



Join our new Facebook group Tennis on Nine: https://t.co/VxjHbYTcyY#BrisbaneTennis #Tennis #9WWOS #AusOpen pic.twitter.com/TVcWcCLs5z — Wide World of Sports (@wwos) December 26, 2018

