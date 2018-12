Овечкин избран за капитан на дивизия Метрополитън за "Мача на звездите"

Националната хокейна лига (НХЛ) обяви на своя официален сайт имената на четиримата капитани на отбор от всяка дивизия, които ще участват в Мача на звездите 2019 на 26 януари в Сан Хосе. Руският нападател на Вашингтон Александър Овечкин ще бъде капитан на тима на дивизия Метрополитън.

That's "Stanley Cup Champion Alexander Ovechkin" to you. pic.twitter.com/BBErPCvS3r