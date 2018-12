Алегри също сред вариантите за Ман Юнайтед

Старши треньорът на Ювентус Масимилиано Алегри може да бъде назначен за мениджър на Манчестър Юнайтед, съобщава "Лондон Ивнинг Стандарт". В момента временно до края на сезона начело на "червените дяволи" е Оле Гунар Солскяер.

Manchester United are considering Juventus boss Massimiliano Allegri for the permanent manager role next season. The Italian has let it be known he would be keen on a move to the Premier League. [@RobDawsonESPN] pic.twitter.com/eci9XYi4Db