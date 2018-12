Англия Страничен съдия с официални обувки се превърна в хит 27 декември 2018 | 16:56 0 0 0 0 4



Друг мач от третото ниво на Острова обаче роди случка, която бе също толкова коментирана, колкото и огромната посещаемост на “черните” котки”. Един от страничните съдии на срещата между Транмиър Роувърс и Моркамб се превърна в хит в социалните мрежи, като дори не става дума за сбъркано отсъждане или нещо от подобно естество.

Tranmere v morecombe linesman in his shoes. Has he got a note?? pic.twitter.com/ID6hud1XxV — grantwhite100 (@fish100) December 26, 2018

Помощник съдията очевидно бе забравил бутонките си и му се наложи да тича по страничната линия, носейки… официални обувки. Феновете в Twitter не го пощадиха и заваляха различни предположения, стартирайки от това, че “В 15:25 вдигаш засади, но после имаш семейно парти в 17:00 часа” и стигайки до тезата, че е взел въпросния чифт от изгубени вещи.

Had them out of lost property — Mathew Snook (@mathewsnook1) December 26, 2018

Твърдението, че футболната игра е най-истинска в долните дивизии на Англия е доста често срещано. Потвърждение за това бе рекордната посещаемост на домакинството на Съндърланд срещу Брадфорд в Лига 2 (трета дивизия) - на "Стейдиъм ъф Лайт" присъстваха фантастичните за този ешелон 46 039 зрители.

