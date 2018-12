НБА Неувяхваща любов: Чикаго посрещна Роуз като MVP (видео) 27 декември 2018 | 14:16 - Обновена 0 0 0 0 0

Derrick Rose: "This is home for me. I'll never leave Chicago." — K.C. Johnson (@KCJHoop) December 26, 2018

Този път Ди Роуз започна като титулярен пойнт гард за състава на Том Тибодо и имаше основен принос за победата на Минесота със 100:80. “Най-полезният играч” на НБА за 2011 година завърши с 24 точки, 8 асистенции, 4 борби и 2 отнети топки за 38 игрови минути, а кулминацията на вечерта бяха виковете “MVP, MVP!” от трибуните в “Юнайтед Сентър” по адрес на №25 от гостуващия отбор.



Самият баскетболист не успя да сдържи емоциите от случващото се и камерите уловиха усмивка на лицето му по време на последната четвърт, когато феновете подхванаха въпросното скандиране. Роуз вкара 10 от общо 29 точки за гостите в първата четвърт, а след срещата говори пред репортерите за случилото се по-рано.

MVP chants for Derrick Rose in Chicago, once again. You can even see what looks like a smile come across his face pic.twitter.com/TlRudGTRNt — Michael Lee (@MrMichaelLee) December 27, 2018

"Нямаше как да не се усмихна. Припомних си старите времена и това колко благодарен съм, защото бях в подобна позиция на такава ранна възрат. С годината, която имам до момента, наистина бе специално да се върна тук и да играя. Не очаквах нещо подобно, на моменти всичко бе изумително. Подкрепата я има, което е нещо страхотно", коментира Роуз, който и до днес е най-младият играч в историята, стигал до отличието за MVP на редовния сезон - на едва 22-годишна възраст.

