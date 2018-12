Англия Солскяер: Няма как да променя стила за седмица, искам да играем по определен начин 27 декември 2018 | 12:25 - Обновена 0 0 0 0 0 Пол Погба ще бъде ключов футболист за Юнайтед в близко и далечно бъдеще, загатна временният мениджър Оле Гунар Солскяер след победата с 3:1 срещу Хъфърсфийлд. Френският халф вкара два гола и играеше с чудесно настроение и високо самочувствие, които отсъстваха под ръководството на предния треньор на отбора Жозе Моуриньо. "Той винаги е бил щастливо момче. Винаги е имал широка усмивка, която става още по-широка след гол. Както всеки, той също се радва, когато вкара. Най-радостен пък трябва да бъде от факта, че играе за Манчестър Юнайтед. Да, това е отговорност, но също така е чест и привилегия. Пол обича да играе за този клуб и знае какво е той", каза Солскяер след мача. GOOOOOAL! @PaulPogba makes it 3-0 to #MUFC with a beauty from the edge of the box. Love it! #MUNHUD pic.twitter.com/044KHPoKha — Manchester United (@ManUtd) December 26, 2018 "Прекарвам време с футболистите и се опитвам да отделя възможно най-много внимание на всеки един от тях. Пол наистина се забавлява. Срещу Кардиф той създаде два или три гола, а днес сам вкара два. Пол направи силен мач", добави временният мениджър на отбора. "Няма как да променя стила на игра за една седмица, но мога да променя настройката за мач. Искам да играят по определен начин и това е работа в процес на развитие. Ще им трябва време да свикнат, защото сменят една футболна философия с друга, а това не е лесно. Ще се подобряваме с развитие на времето. Още като поведохме с 2:0, ние вече мислехме как следващата седмица ще имаме Санчес, Марсиал и Лукаку, които могат да помогнат да затваряме подобни срещи по-рано", продължи Солскяер. So happy for 3 points and 2 goals at home with our supporters and family there. Have great blessed holidays everyone, loads of love @ManUtd #mufc #heretocreate pic.twitter.com/R8gVwIxOzP — Paul Pogba (@paulpogba) December 26, 2018 За радостта на публиката при посрещането му обратно на стадиона, Солскяер заяви: "Това беше специално и бях изненадващо спокоен. Целият ден бе страхотен и няма никога да го забравя".

