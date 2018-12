Минесота остана без ключов защитник за три месеца

Защитникът Мат Дъмба от Минесота претърпя успешно операция в мсукул на дясното рамо и няма да играе близо три месеца в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), съобщиха от отбора. Той се контузи на 15-и декември в мач срещу Калгари.

"Не е приятно със сигурност. Бях много доволен от играта на защитата ни, защото имахме баланс. Сега обаче има нови момчета, които трябва да свикват един с друг и да се аклиматизират", заяви генералният мениджър Пол Фентън.

