Александър Русев спечели американската титла в кеча навръх Коледа. Пловдивчанинът победи досегашния шампион Шинске Накамура (Яп) в поредния епизод на Разбиване.

WATCH: What happened after Rusev won the #USTitle on #SDLive https://t.co/1hYEpZHxR9 pic.twitter.com/qmmK87jeTR