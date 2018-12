Гатузо: Подарихме първото полувреме на Фрозиноне, няма спокойствие в отбора ни

Наставникът на Милан Дженаро Гатузо прие с огорчение нулевото равенство срещу тима на Фрозиноне от 18-ия кръг на Серия „А“. „Росонерите“ изпитват сериозни трудности в последно време, като влязоха в серия от негативни резултати. Нещо повече – играчите на Гатузо не са се разписвали в 380 минути, а специалистът е на мнение, че отборът му е проспал първото полувреме на днешната среща.

„От много време не успяваме да победим. Голямото ми огорчение е, че подарихме първото полувреме на противника. През второто полувреме играхме по съвсем различен начин. Гневен съм от начина, по който подходихме през първото полувреме. Ядосах се много. Когато не се чувстваш спокоен и резултатите не идват, усещаш повече страх. Всички трябва да направим нещо повече и да не се страхуваме“, започна Гатузо.

Рино коментира и представянето на Гонсало Игуаин в днешния двубой:

„Когато получиш 3-4 добри подавания, трябва да имаш късмет, за да вкараш всичките. Имахме 3-4 положения, които не успяхме да реализираме. Първият виновник за това съм аз. Ненужно е да се обвиняваме. Всички имаме вина за ситуацията“.

Gattuso to DAZN: "We cannot do things like that if we want to get to the Champions League. No goals? We have the opportunities, but we are not precise. We missed everything that arrived. We must also look at how we defend and attack. To score goals, you must be cold and precise." pic.twitter.com/c1N2pbG2zU