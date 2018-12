Ман Юнайтед - Хъдърсфийлд 3:0, гледайте на живо

Манчестър Юнайтед води с 3:0 след 60 минути в домакинството си на Хъдърсфийлд. Първият гол бе отбелязан от Неманя Матич в 28-ата минута, а Пол Погба вкара второ попадение в 60-ата минута след подаване на резервата Андер Ерера. Французинът добави и втори гол на сметката си в 78-ата минута след изстрел от над 30 метра. Двата тима играят своя мач, който е част от традициония кръг на "Боксинг дей" (вторият ден от Коледа в Обединеното Кралство), 19-и кръг в Премиър лийг.

В 10-ата минута първото по-опасно положение бе на сметката на Хъдърсфийлд, след като след изпълнение на тъч отдясно топката попадна в Терънс Конголо около точката за дузпа, но той я изпрати над вратата на капитана на "червените дяволи" Давид Де Хеа.



В 14-ата минута домакините отправиха първия си точен изстрел. Той бе дело на Джеси Лингард, но бе твърде слаб и не затрудни вратаря на гостите Йонас Льосл.



Манчестър Юнайтед поведе в 28-ата минуда, когато след изпълнение на корнер отдясно Виктор Линдельоф засече центрирането, вратарят на гостите спаси, но топката попадна в Матиче, който я прати в опразнената врата.



В 40-ата минута Юнайтед бе близо до второ попадение, след като отличен пробив на Рашфорд по лявото крило завърши с центриране, но Диого Далот прати топката встрани от вратата.



В 43-ата минута добра игра в защита помогна на Матич на отнеме топката в близост до наказателното поле, а топката бе пратена от Мата към Рашфорд, но ударът на младока не бе точен.

Гостите успяха да започнат добре втората част и в разстояние на няколко минути отправиха два опасни удара по посока на Де Хеа, но в крайна сметка не успяха да отбележат. В първият случай играч на домакините блокира топката с тялото си, а при вторият тя бе пратена встрани от вратата на испанеца.



В 59-ата минута удар на Лоран Депоатр след корнер бе спасен по впечатляващ начин от Де Хеа.



В ответната атака отлично подаване на Рашфорд даде възможност на Хуан Мата да нахлуе в наказателното поле почти до аут линията. Испанецът върна топката към дузпата, където тя попадна у неговия съотборник Андер Ерера, който пък успя да я отклони към Погба, а французинът изстреля истински снаряд в долния десен ъгъл на вратаря на гостите.

3 #MUFC changes from our win at Cardiff as @DalotDiogo, @Fred08oficial and @JuanMata8 replace @Youngy18, @AnderHerrera and @AnthonyMartial. #MUNHUD pic.twitter.com/kn8HUmyBfR