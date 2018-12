Артур: Моля се Неймар да се върне в Барселона

Бразилският полузащитник на Барселона Артур призна, че иска да види отново в отбора своя сънародник Неймар. В медиите почти постоянно се появяват информации, че нападателят на Пари Сен Жермен може да се завърне при каталунците.

Barcelona star praying for Neymar's return and is 'doing work to get him back'https://t.co/0mirWKcnJp pic.twitter.com/khVkRNyREL