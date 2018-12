Бокс Ленъкс Люис: Джошуа не е иска да се бие с Уайлдър и Фюри, но защо не се срещне с Кубрат Пулев? 26 декември 2018 | 12:14 - Обновена 0 0 0 0 4



Бившият световен шампион в тежка категория говори пред германски медии надълго и нашироко по боксови теми. Именно медията в Германия пък зададе въпрос защо Джоуша все още не обявява защитата на титлата си от IBF срещу българина Кубрат Пулев. „Антъни Джошуа не мисли за мачове срещу Дионтей Уайдър или Тайсън Фюри. Той гледа повече за мач, с който ще избегне и двамата”, сподели Люис.

Уайлдър и Фюри се биха в началото на декември в Лос Анджелис във вълнуващ дуел, който завърши наравно след 12 рунда. Ясно е все пак, че AJ е запазил датата 13-и април на „Уембли”, но противникът му все още не се знае кой ще е. Промоутърът на Джошуа – Еди Хърн, говори как прави всичко възможно да доведе в Лондон Уайлдър, за да може боксовият свят да стане свидетел на най-чакания бой в последно време. Люис счита, че Фюри и „бронзовия бомбардировач” са склонни да си дадат реванш, тъй като Джошуа умишлено ги размотава.



„Вижте как стана разбирателството между двата екипа на Фюри и Уайдър. Всичко стана веднага, а сега и реванш би станал по същия начин. Това ще накара Джошуа да чака още, и още, и още..”, продължи той пред CompuBox TV.

“Не иска да се бие с никой от двамата. Те се бият много добре, а това може би го смущава. Не смятам, че е готов да дойде да се бие в САЩ. Мисля, че е щастлив от бокса в Англия, където е защитен от британската публика”.

“Бях много развълнуван, докато гледах мача между Фюри и Уайлдър. Беше чудесен, драматичен бой. От този тип, в който всичко можеше да се случи във всяка една секунда. Имаше много боксови аспекти, които бяха на страната на Фюри, но и Дионтей имаше своите шансове. Ще се радвам този реванш да се състои и да гледам отново първокласен бокс”, продължи с хвалебствията Ленъкс Люис.

CompuBox TV, пред който Люис е говорил, пита също така защо обаче бива пренебрегван българина Кубрат Пулев. Кобрата стана претендент №1 за пояса на IBF на Джоуша след триумфа му над Хюи Фюри през ноември в София. Изданието потвърждава, че агентът на Джошуа избягва организирането на подобен двубой. То добавя, че Хърн се опасява от разговорите с новия промоутър на Кубрат – Боб Аръм. Американецът се явява голям враг на Хърн в бранша и това го притеснява.

