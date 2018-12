Ето кога за последно Кристиано Роналдо беше резерва в шампионатен мач

Суперзвездата на Ювентус Кристиано Роналдо няма да започне като титуляр в утрешния мач на тима срещу Аталанта от Серия "А", обяви наставникът Масимилиано Алегри. Това не е често срещано събитие, тъй като португалецът беше ключова фигура и в предишния си клуб Реал Мадрид.

Последният път, в който нападателят остана на резервната скамейка, беше на 17-и август 2017 г. в мача за Суперкупата на Испания срещу Барселона. Тогава той се появи на терена в 58-ата минута и отбеляза решителния гол 20 минути по-късно, а след това си изкара и червен картон. Що се отнася до шампионатни двубои, последният подобен случай датира от 11-и май 2013 г., когато Реал направи 1:1 като гост на Еспаньол, а Роналдо влезе в игра в 56-ата минута. Оттогава насам, стане ли въпрос за двубой от първенството, той винаги или е сред стартовите 11, или отсъства от групата за мача заради различни причини.

Both Cristiano Ronaldo & Giorgio Chiellini will be benched against Atalanta, Douglas Costa & Medhi Benatia are expected to replace them. [Sky] pic.twitter.com/3sB2B1yURY