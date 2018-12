Селтик привлича сина на Джордж Уеа под наем

Тимъти Уеа ще премине под наем до края на сезона от Пари Сен Жермен в Селтик, съобщава RMC Sport. 18-годишният нападател иска да напусне френския шампион, след като има само три изиграни двубоя и два вкарани гола с екипа на парижани.

Младият играч е син на бившия нападател на Милан, ПСЖ и либерийския национален отбор Джордж Уеа. Селтик, който спечели титлата в Шотландия през последните седем години, иска да се подсили в атака преди решителната част от сезона във Висшата лига и Лига Европа.

Looks like Timothy Weah is on his way to Celtic, if true this is a great loan deal and fantastic Christmas present for Celtic fans pic.twitter.com/FqieZXmkQC