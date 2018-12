Спалети: Решението за наказанието на Наинголан е на президента, до 2-3 дни се връща в групата

Старши треньорът на Интер Лучано Спалети разкри, че Раджа Наинголан ще пропусне единствено утрешния мач с Наполи, след което ще бъде върнат в първия състав. Белгиецът бе отстранен от отбора заради нарушаване на дисциплината, като решението е лично на собственика на клуба.

"За съжаление Наинголан няма да играе срещу Наполи. Но правилата са не по-малко важни от самия футбол. Той пропуска само този мач, до 2-3 дни ще се върне в групата. Решението е лично на президента Чжан. На мен не ми остана друго, освен да се подчиня", коментира Спалети на пресконференцията преди мача.

#Inter, Spalletti:”After the match against Napoli, #Nainggolan will be part of the squad” https://t.co/mk3jlaikTP