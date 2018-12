Избраха Мбапе за номер 1 във Франция за 2018 г.

Нападателят на Пари Сен Жермен и Франция Килиан Мбапе бе признат за най-добър френски футболист за тази година според списанието "Франс футбол".

През 2018 г. 20-годишният нападател през спечели френското първенство и стана световен шампион като част от националния си отбор. Също така, той беше определен за най-добър млад играч на Мондиал 2018 и стана първият ностиел на наградата Копа, която се дава на най-добрия футболист до 21 г.

Kylian Mbappe Ligue 1 record for Paris Saint-Germain in 17/18 -- 13 goals in 27 appearances



Kylian Mbappe's Ligue 1 record for Paris Saint-Germain in 18/19 -- 13 goals in 12 appearances



