Адриано: Когато дойдох в Интер, Роналдо ме попита дали искам да живея при него

Бившият нападател на Интер Адриано говори за миналото си при "нерадзурите", като разказа за някои интересни неща от времето си, прекарано в тима.

"В началото не осъзнавах, че съм там, в Италия и Интер, или колко добър бях. Помня как наблюдавах всички в съблекалнята - от Кларънс Зеедорф до Марко Матераци. Също така, помня колко добре ме прие Роналдо, дори у дома си. В началото живях в хотел,а той ме попита дали искам да се преместя в къщата му. Беше прекрасно. Преминах през една незабравима съблекалня на спортно ниво. Като ниво на живот Хавиер Санети беше пример за подражание. Той ми беше много важен и винаги беше до мен. Особено когато баща ми почина. Масимо Морати много ми помогна, беше ми като истински баща - винаги до мен. Вечно ще съм му благодарен за всичко, което той и семейството му направиха за мен. Всеки път, щом говоря за него, ставам емоционален. Той беше баща на всички.

