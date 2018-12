Погон получи оферта от турски клуб за Спас Делев

Niemal 200 osób pracujcych i wspópracujcych z Pogoni Szczecin uczestniczyo w tegorocznym spotkaniu wigilijnym.



To by czas dla nas - by podsumowa mijajcy rok i cieszy si obecnoci granatowo-bordowych przyjació w obliczu nadchodzcych wit Boego Narodzenia pic.twitter.com/79C5DiELQX