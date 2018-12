Франция Нападател на ПСЖ: Броя дните до отварянето на пазара 25 декември 2018 | 15:01 0 0 0 0 5



"Искам да играя. Искам да се насладя на играта през втората част на сезона. Искам отново да помириша полето. Броя дните преди отварянето на зимния трансферен прозорец. Физически съм готов. Тренирам с отбора, работя с личен треньор. Отслабнах седем килограма. Сега съм в същата форма, в която бях преди контузията на коляното", заяви Хесе пред AS. PSG’s Jesé Rodríguez got his ex-girlfriend Aurah Ruiz eliminated from Spain’s version of Big Brother by spending €5000 on voting texts/calls.



PSG's Jesé Rodríguez got his ex-girlfriend Aurah Ruiz eliminated from Spain's version of Big Brother by spending €5000 on voting texts/calls.

The pettiest man in history. pic.twitter.com/xL845bikwB — Football Tweet (@Football__Tweet) December 19, 2018 Нападателят на Пари Сен Жермен Хесе Родригес се надява да смени отбора си през януари. Испанецът този сезон не играе за парижани, въпреки че е сигурен, че заслужава място в състава.

