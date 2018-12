Англия Ливърпул се цели в сделка, с която да засенчи рекорд на Манчестър Юнайтед 25 декември 2018 | 14:56 - Обновена 0 0 0 1 3 Отборът на Ливърпул води преговори за подписването на рекорден договор за производството на екипи на тима, с който да надмине сделката на кръвния враг Манчестър Юнайтед с adidas на стойност 75 млн. паунда на година, пише "Дейли Мейл". Клубът от "Анфийлд" в момента има действащ контракт с New Balance, който приключва с края на сезон 2019/20. Според информацията в момента текат преговори между двете страни за удължаването на този договор, но при по-добри условия. Сегашната сделка осигурява на Ливърпул 45 млн. паунда годишно и е много успешна и за тима, и за фирмата, но за да продължи партньорството им, от New Balance ще трябва да увеличат настоящата оферта с поне 30 млн. паунда. Оттам отчитат за втора поредна година рекордни продажби на екипите на отбора. Liverpool in talks over record kit deal from 2020-21 season... and they aim to smash United's £75m-a-year contract https://t.co/ZbV9LK9w8w pic.twitter.com/nAnZcL33kF — MailOnline Sport (@MailSport) December 25, 2018 Мърсисайдци са на трето място във Висшата лига по приходи от договор с компания за спортни облекла. На първа позиция е Манчестър Юнайтед, който през 2014 г. постигна 10-годишно споразумение с adidas за 750 млн. паунда, което е рекордно за английски клуб. Челси също печели повече от Ливърпул в това отношение, тъй като от 2016 г. Nike им плаща по 60 млн. паунда на година, за да им произвежда екипите. От следващото лято Арсенал също ще прибира по 60 млн. паунда годишно, след като се разбра с adidas за 5-годишен договор на обща стойност 300 млн. паунда. Действащият шампион на Англия Манчестър Сити пък подписа контракт с Puma за 50 млн. паунда на година, който стартира през следващия сезон.

Още по темата

0 0 0 1 3 Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 15937 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1