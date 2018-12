Испания Голямата сделка между Атлетико и Байерн се отлага, пише AS 25 декември 2018 | 11:29 - Обновена 0 0 0 0 1



Преди дни се появи информация, че германският шампион е готов да плати откупната клауза на световния шампион, която е от порядъка на 80-85 млн. евро, което би било рекорд за мюнхенци. На сбирката в понеделник обаче Карл-Хайнц Румениге е обяснил, че това няма да се случи. Изглежда, че баварците са се опитвали да се договорят за по-ниска сума.



Каквото и да са говорили на тази среща, факт е, че Ернандес остава в Атлетико и за пролетта. “Дюшекчиите” дори ще предложат нов контракт на футболиста, но няма как да избегнат включването на клауза в него, тъй като в Испания това е задължително.

Тези дни обаче El Pais разкри, че Ернандес се е споразумял за 4-годишен договор, който ще му носи по 8,5 млн. евро годишно. Дори да иска, Атлетико не може да предложи подобна сума на защитника, защото клубът вече е достигнал лимита за заплати в Ла Лига - 293 млн.

