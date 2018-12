Арсенал обяви колко точно ще отсъства Мхитарян

Полузащитникът на Арсенал Хенрик Мхитарян ще бъди извън терените за месец и половина заради контузия, съобщиха от клуба. 29-годишният арменец е със счупена костица на дясното ходило и вече пропусна един мач на "артилеристите" - победата с 3:1 над Бърнли този уикенд.

