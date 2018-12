Ювентус е лидер по "сухи мрежи" от топ първенствата

Ювентус е лидер по брой "сухи мрежи" от петте водещи първенства в Европа за 2018 година. Торинци не са допуснали гол в 22 шампионатни мача в Серия А през тази календарна година. По този показател Юве е лидер от петте топ първенства - Англия, Испания, Германия, Италия и Франция.

