Нишикори и Мертенс грабнаха титлите в Хавай

Японецът Кей Нишикори и белгийката Елизе Мертенс спечелиха титлите на демонстративния турнир по тенис в Хавай. Деветият в световната рантглиста на АТР Нишикори надделя в мъжкия финал над канадеца Милош Раонич със 7:6(7), 7:6 (5).

В мача за трофея при дамите 12-ата в света Мертенс обърна Южени Бушар (Канада) с 2:6, 7:5, 12-10.

Водещите тесисисти са в последната фаза от подготовката си за новия сезон, който стартира през следващата седмица, както и за първия турнир от "Големия шлем" за годината - Откритото първенство на Австралия, от 14 до 27 януари.