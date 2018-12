Дейна Уайт този път взе че защити Джон Джоунс

Президентът на UFC Дейна Уайт този път защити най-противоречивата суперзвезда в историята на ММА Джон Джоунс, чиято допинг проба преди UFC 232 се оказа проблемна и галавечерта трябваше набързо да бъде преместена от Лас Вегас в Лос Анджелис.

"Няма по-голяма издънка в историята на UFC от Джон Джоунс", каза Уайт, използвайки нецензурна английска дума за "издънка". "Нека сме откровени, става ли? Нали не си мислите, че точно заради човек като Джоунс някой ще тръгне да си залага на карта репутацията? И под някой имам предвид UFC, Спортната комисия на щата Калифорния, Джеф Новицки (шеф на комисията за здраве и представяне на спортистите към UFC), Антидопинговата агенция на САЩ и т.н., и т.н.? За човек издънка като Джоунс?

#ICYMI just a short bit ago, #UFC232 is moving from LAS VEGAS to THE FORUM in INGLEWOOD, Calif. UFC President Dana White and Jeff Novitzky give a few details about an atypical Jon Jones drug test finding. https://t.co/Wt5a510CVG #JonesGustafsson2 pic.twitter.com/mZUPeUmFDJ