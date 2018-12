ММА Какво ще се случи с UFC 232 след пробата на Джон Джоунс? 24 декември 2018 | 14:07 - Обновена 0 0 0 0 3 Считаният от мнозина за най-велик ММА боец в историята на UFC (и не само) Джон Джоунс (22-1 MMA, 16-1 UFC) отново създаде проблеми на най-голямата организация и на собственото си реноме с противоречива допинг проба. Това се случи точно преди дългоочакваното му завръщане в реванш срещу Александър Густафсон (18-4 MMA, 10-4 UFC) на UFC 232 рано сутринта българско време на 30 декември. "I cannot wait to fight Alex Gustafsson this Saturday, Dec. 29th at The Forum in Inglewood."



Las Vegas Los Angeles



Jon Jones has issued a statement after not receiving a licence to fight in Nevada due to 'atypical finding' in drug test. pic.twitter.com/1jicCCEsgY — Watch UFC 232: Jones vs Gustafsson II on BT Sport (@btsportufc) December 24, 2018

Проблемът на Джоунс е, че в пробата му са открити миниатюрни частици - една трилиона от грам - от същото забранено вещество, заради което бе наказан преди година и половина. "Това не е причинено от ново взимане на забраненото вещество, а е остатъчно от предишната употреба, поради което е само "една трилиона" от грама. То по никакъв начин не може да подобри физическото му представяне. Антидопинговата агенция на САЩ смята, че причината в действителност е "остатъчно" количество и съответно не е отбелязала резултата от пробата като нарушение", обясни вицепрезидентът на комисията по здраве и представяне на спортистите към UFC Джеф Новицки.

Единствената промяна за UFC 232 e, че галавечерта ще бъде преместена от Лас Вегас в Лос Анджелис. Причината е, че Спортната комисия на Невада не може по време на празниците да отдели човешки ресурс за провеждане на разследване и едва през януари Джоунс ще се яви на изслушване. От комисията обявиха, че разрешават междувременно на Джоунс да оттегли молбата си за боен лиценз и да подаде такава в Спортната комисия на Калифорния. Затова и UFC 232 в зала "Форум" в Ингълууд, Лос Анджелис. (18-4 MMA, 10-4 UFC)

Още по темата

0 0 0 0 3 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1946 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1