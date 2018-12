Австралия ще защитава Купата на Азия без ключов играч

Аарън Мой няма да може да помогне на Австралия в защитата на титлата на първенството на Азия по футбол заради контузия. 28-годишният атакуващ полузащитник на английския Хъдърсфийлд получи увреждане на връзките на коляното преди све седмици и няма да бъде на разположение на старши треньора Греъм Арнолд за континенталния шампионат от 5 януари до 1 февруари в ОАЕ.

Мой имаше силно желание да играе в надпреварата и затова пътува за родината си за второ лекарско мнение, но новите медицински изследвания потвърдиха, че той ще трябва се нуждае от специална възстановителна програма през следващия месец и може да се надява да се завърне на терена едва във втората половина на февруари.

Aaron Mooy

