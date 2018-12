НБА Коледният подарък на Винс Картър (видео) 24 декември 2018 | 10:58 - Обновена 0 0 0 0 2

FINAL SCORE THREAD



Vince Carter leads the @ATLHawks to their 3rd straight victory with a season-high 18 PTS in Detroit!#TrueToAtlanta 98#DetroitBasketball 95



Alex Len: 15 PTS, 17 REB, 3 BLK

Trae Young: 12 PTS, 7 REB, 6 AST pic.twitter.com/yf7b8gwRD1 — NBA (@NBA) December 23, 2018

Сега, през 2018 година, Винс Картър все още е тук. На прага на 42-ата си годишнина е част от Атланта и продължава да бъде идеалист, защото подписа с един от най-слабите отбори в Лигата, а можеше без никакви проблеми да се присъедини към претендент за титлата.

Trae Young to Vince Carter for the one-handed slam! #TrueToAtlanta 17#DetroitBasketball 12



WATCH on #NBA League Pass: https://t.co/cYXnbWzIYB pic.twitter.com/BstDoVIPqQ — NBA (@NBA) December 23, 2018

И в навечерието на Коледа, някъде към средата на сезон №21 като професионалист, Картър поднесе подарък на всички, които са влюбени в оранжевата топка. 198-сантиметровият майстор имаше дейно участие в деветата победа на Хоукс през кампанията, изигравайки най-добрия си мач от началото на сезон 2018/2019.

Even in his 21st season, Vince Carter is still leading by example #hawks #truetoatlanta pic.twitter.com/zhZkRs4VMU — Hawks Nation (@atlhawks_nation) December 24, 2018

За 28 минути в Детройт Винс вкара 18 точки, още през първата четвърт накара феновете да го аплодират, впечатлявайки със забивка, осъществена без особено много напрежение, а в крайна сметка добави към статистиката си 7 борби и 2 асистенции, удряйки рамо на “ястребите” за победата с 98:95, с която те удължиха победната си серия на вече три последователни двубоя. Винсънт Ламар Картър винаги е бил наслада за окото. При всички положения говорим за един от най-наелектризиращите играчи, стъпвали по терените на НБА, а може би дори и за забивач №1 в цялата история на баскетболната игра. Невероятният №15 си осигури безсмъртие в съзнанието и спомените на феновете преди почти две десетилетия - през 2000 година, когато първо прибра в малкия си джоб конкурентите в незабравимия конкурс по забивки, а след това за малко да сложи край на кариерата на Фредерик Вайс с мълниеносната забивка над него по време на олимпийския турнир в Сидни.Сега, през 2018 година, Винс Картър все още е тук. На прага на 42-ата си годишнина е част от Атланта и продължава да бъде идеалист, защото подписа с един от най-слабите отбори в Лигата, а можеше без никакви проблеми да се присъедини към претендент за титлата.И в навечерието на Коледа, някъде към средата на сезон №21 като професионалист, Картър поднесе подарък на всички, които са влюбени в оранжевата топка. 198-сантиметровият майстор имаше дейно участие в деветата победа на Хоукс през кампанията, изигравайки най-добрия си мач от началото на сезон 2018/2019.За 28 минути в Детройт Винс вкара 18 точки, още през първата четвърт накара феновете да го аплодират, впечатлявайки със забивка, осъществена без особено много напрежение, а в крайна сметка добави към статистиката си 7 борби и 2 асистенции, удряйки рамо на “ястребите” за победата с 98:95, с която те удължиха победната си серия на вече три последователни двубоя. 0 0 0 0 2 АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 1554 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1