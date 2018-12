Бившият шампион на UFC в тежка категория Кейн Веласкес подписа нов договор с UFC за четири мача. Новината съобщи водещият ММА журналист Ериел Хелуани в своя туитър. Планира се следващият двубой на Веласкес да се проведе през февруари 2019-а. Той ще се бие с бившия претендент за короната Франсис Нгану.

Cain Velasquez, who meets Francis Ngannou on Feb. 17 in Phoenix, has signed a new four-fight contract with the UFC, sources told ESPN. https://t.co/hGtShqK4zA…