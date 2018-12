Макгрегър се готвел срещу Нурмагомедов без най-добрия граплър в неговия екип

Конър Макгрегър имаше огромни проблеми срещу защитата от тейкдауни срещу Хабиб Нурмагомедов по време на дербито между тях. Оказа се, че ирландецът не е разчитал на най-добрия граплър в неговия отбор – Гунар Нелсон, при подготовката за мача. Исландската жиужицу машина е бил контузен.

