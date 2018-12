НБА Къри не спира с чудесата и по празниците (видео) 24 декември 2018 | 09:25 0 0 0 0 3

Steph Curry goes off in Oakland, pouring in 42 PTS, including the game-winner, to fuel the @warriors W! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/tpWIukcAiq — NBA.com/Stats (@nbastats) December 24, 2018

Steph Curry is an assassin, GAME pic.twitter.com/mdgyZJaWzc — Dime (@DimeUPROXX) December 24, 2018

Тобaйъс Харис завърши с 32 точки и 9 борби за гостите, а Данило Галинари добави 25 точки и 11 борби. Стеф Къри вкара 0,5 секунди преди края и донесе победата на Голдън Стейт над гостуващия Лос Анджелис Клипърс със 129:127 в мач от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация.Къри завърши с 42 точки, а домакините наваксаха пасив от 11 точки след 60:71 минута преди почивката. Кевин Дюрант се отличи с 35 точки, 12 борби и 5 асистенции, а шампионите стигнаха до успеха, въпреки отличната успеваемост на съперника при стрелбата от зоната на 3 точки от 78 процента (18 от 23).Тобaйъс Харис завърши с 32 точки и 9 борби за гостите, а Данило Галинари добави 25 точки и 11 борби.

