Спартак (Москва) вади оферта за Десподов

Нападателят на националния ни отбор и на ЦСКА-София Кирил Десподов може да осъществи трансфер в Спартак (Москва) още в първите дни на новата година, пише "24 часа". 22-годишният бързак ще стане съотборник на Ивелин Попов при "червено-белите" от руската столица, ако клубът продаде звездата си Луис Адриано. Бразилският национал, който получава по 3 млн. евро на сезон плюс бонусите, е пред трансфер в Интернасионал. 31-годишният бивш нападател на Шахтьор (Донецк), който дойде в Москва след кратък престой в Милан, е желан от родния си клуб и ако бъде продаден един от вариантите за негов заместник е именно Десподов.

Kiril Despodov this season:



22 games

10 goals

11 assists



22 years of age. Already on the radar of many of Europe's top sides. The future of Bulgarian football. pic.twitter.com/6vrBRY0dGf